In Puglia, su 882,8 chilometri di costa adibiti alla balneazione, ben 880 km hanno ricevuto la più alta valutazione, ovvero il 99,7%. Nella regione lo 0,2% della costa (1,8 km) è stata classificata come "buona" e lo 0,1% (1,1 km) come "sufficiente". Nessun tratto di costa è stato identificato come "scarso". Il restante 0,3% di acque di balneazione di qualità non eccellente comprende la laguna di Lesina, con due siti (Foce Fiume Lauro 30 metri a destra e 30 metri a sinistra) classificati in qualità sufficiente, il tratto fogna cittadina di Molfetta (500 metri a sud) e la spiaggia libera Ginosa Marina-Fiume (Taranto), entrambi indicati con qualità buona.