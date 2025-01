Granchio blu, cosa prevede il piano per combatterne la diffusione

Il costo di smaltimento per il granchio blu, è invece il focus di Fedagripesca, "è legato al costo vero di impresa della barca che si sposta e della giornata che il pescatore deve guadagnare. Nel piano c'è l'ipotesi di pagare a 1 euro al chilo il granchio come indennizzo al pescatore e a 50 centesimi al chilo quello che è lo smaltimento, vale a dire tutto ciò che in filiera deve servire per arrivare a smaltire il granchio che non ha delle potenzialità commerciali", spiega il vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca, Paolo Tiozzo. "La maggior parte del granchio pescato - ha spiegato - non è un granchio che è appetibile al mercato. Solo il 10% lo è. Perciò dovendo contenere per forza la biomassa del granchio siamo obbligati allo smaltimento". Per capire l'efficacia del piano "servirà almeno questa annualità. Ce ne accorgeremo in primavera, quando diventerà più vivace, perché adesso il granchio è nella fase dormiente". "In questo anno e mezzo si è lavorato - ha sottolineato Tiozzo - e bisogna ringraziare il governo perché non abbiamo mai visto un'azione congiunta come questa mirata ad un territorio specifico nel tentativo di salvaguardarlo; attendiamo con ansia che questo piano parta in maniera tale da mettere gli operatori immediatamente nelle condizioni - ha concluso il rappresentante di Fedagripesca - di entrare nella partita perché di questo stiamo parlando. O noi conteniamo il granchio e riportiamo la biodiversità all'equilibrio che c'era prima o la partita l'abbiamo persa".