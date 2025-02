Smog, la classifica delle città più inquinate secondo Legambiente

Al primo posto per inquinamento si conferma Frosinone che, assieme a Milano, è maglia nera con 68 giorni di sforamenti, seguita da Verona con 66 e Vicenza con 64. È quanto emerge dal nuovo report di Legambiente, "Mal'Aria di città 2025", in cui si rileva che rispetto ai nuovi target europei al 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbe fuorilegge il 71% delle città per il Pm10 e il 45% per l'No2 (biossido di azoto)