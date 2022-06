6/13 ©Getty

La grande spiaggia di Murtas (in foto), detta anche “di Quirra” o s’Acqua Durci, si trova nella costa del Sarrabus, all’interno del poligono militare del Salto di Quirra. In parte interdetto per vent’anni, dal 2016 lo spazio è aperto al pubblico, soltanto da giugno a settembre e solo in alcuni tratti della costa di Villaputzu che si estende per sei chilometri. Poco più giù c’è la bellissima Costa Rei e scendendo ancora le spiagge di Villasimius, tra cui la magica Porto Giunco