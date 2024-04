Spiagge del Mediterraneo più amate secondo TripAdvisor. La classifica

Dalla graduatoria Travellers' Choice Best of the Best, che si occupa dei lidi più belli del mondo secondo gli utenti della piattaforma, abbiamo scelto quelle più vicine all’Italia e che si affacciano sul Mediterraneo. Il nostro Paese è presente nei primi 25 al mondo e nella classifica europea solo con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa che è seconda al mondo e in Europa dietro, in entrambe le graduatorie, alla portoghese Praia da Falesia che si affaccia però sull’Atlantico