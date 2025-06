Giornata internazionale dello yoga: 10 accessori da avere

Il 21 giugno si celebra la Giornata internazionale dello yoga, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere una disciplina antica che unisce movimento, respirazione e consapevolezza. In occasione della ricorrenza, cresce l’attenzione verso gli accessori che aiutano a migliorare la pratica. Dai tappetini antiscivolo ai blocchi in sughero, passando per cinghie e cuscini di supporto, ecco 10 accessori utili per praticare yoga