Spiagge in Italia, andamento del settore balneare nel 2023: i dati

Prenotare lettino e ombrellone tramite app o piattaforme online è un’abitudine che sta prendendo sempre più piede sui lidi dello Stivale e che conferma come il settore balneare stia attraversando un profondo processo di innovazione e digitalizzazione. Come sta evolvendo il trend? Quali sono le regioni più digitalizzate e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Ecco i dati dell’Osservatorio Settore Balneare 2023 di Spiagge.it