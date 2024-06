Sere Fai d'estate 2024, oltre 300 eventi tra giugno e settembre

Le Sere Fai d'estate tornano con un calendario ancora ricco di eventi e visite speciali in tutto il Paese, da Matera a Bergamo, per vivere i Beni del Fondo per l'Ambiente Italiano fino a tarda sera. In programma fino a settembre oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all'imbrunire alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fai.

Le Sere Fai d'Estate da Recanati ai Sassi di Matera

Le Serate Fai saranno all'insegna della musica. A Recanati all'Orto sul Colle dell'Infinito, dove Giacomo Leopardi ambientò il suo più celebre componimento, il 21 luglio verrà ospitato un concerto di UniMc Orchestra, diretta da Michele Torresetti, con musiche di Vivaldi e Piazzolla. Gli scritti di viaggio di Agatha Christie e di altre autrici saranno al centro di un'inedita serata di letture al Bosco di San Francesco di Assisi il 29 giugno, mentre tutti i mercoledì a Villa dei Vescovi si potranno gustare gli aperitivi nelle vigne dei Colli Euganei.

Dal 5 luglio Casa Noha a Matera sarà, poi, il punto di partenza per percorsi al tramonto tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, all'insegna del cinema e dei luoghi che da sempre hanno attratto registi e in cui sono state ambientate pellicole come 'La Lupa', 'Il Vangelo secondo Matteo', 'The Passion' e l'ultimo capitolo della saga di James Bond. Non mancheranno le osservazioni del cielo stellato guidate da esperti e astrofili - Astronomi per una notte - in diversi Beni Fai.