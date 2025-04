50 anni di Mulino Bianco, tornano i famosi premi del brand

Un tuffo nel passato con il ritorno delle estrazioni del famoso brand, nate nel 1978 con il "Coccio": una scodella in terracotta per la prima colazione, che ricorda le tazze dove i nostri nonni consumavano la colazione

Tra le tante iniziative ideate da Mulino Bianco per festeggiare i suoi 50 anni c’è il ritorno degli iconici premi che hanno fatto sognare più di una generazione. Ed oggi gli amati oggetti da collezione degli Anni ‘80 si riaffacciano in un’edizione preziosa in collaborazione con grandi brand del design italiano, Ariete per il Fornetto Sfornabontà, Celly per la MulinoSveglia e Seletti per il portapane Pancestì.