Introduzione

Secondo il report di Assoviaggi Confesercenti, rincari e guerre non fermano la voglia di muoversi degli italiani. Nel lungo raggio dominano gli Usa come destinazione favorita. Anche nel 2024 la crociera è tra le soluzioni più gradite. In forte ascesa anche le richieste per i viaggi tailor made, confezionati sulla base dei tempi e degli interessi dei clienti. Calano le richieste per il Belpaese