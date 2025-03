Tiramisù Day 2025, le ricette creative di sei chef della Capitale

INGREDIENTI (Dosi per 4 persone)

Per i macaron:

100gr di zucchero a velo

100gr farina di mandorle

40gr di albume

100gr di zucchero

1 foglia di colla di pesce

Per la crema di tiramisù:

200gr di mascarpone

70gr di zucchero

3 tuorli

½ foglia di colla di pesce

PROCEDIMENTO

Unire lo zucchero a velo alla farina di mandorle e montarli con i primi 40gr di albume e una foglia di colla di pesce. A parte, invece, montare gli altri 40gr di albume con 100gr di zucchero. Una volta pronti, unire entrambi i composti, inserire il tutto in una sac à poche e andare a formare dei macaron di dimensioni un po’ più grandi dei classici. Lasciarli essiccare all’aria e, appena si sarà formata una sorta di patina in superficie, cuocerli in forno statico a 140° per circa 20 minuti. Terminata e la cottura, lasciarli raffreddare e spolverarli con del cacao amaro. Per la crema di tiramisù montare 70gr di zucchero con i 3 tuorli, quindi aggiungere il mascarpone e mezza foglia di colla di pesce. Lasciare riposare il composto. Trascorso il tempo di riposo, farcire i macaron ormai freddi con la crema e creare dei sandwich con due macaron ai lati e la crema di tiramisù in mezzo. Riporre i macaron farciti in congelatore e tirarli fuori 5 minuti prima di servirli.