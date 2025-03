A Jeddah durante il Gran Premio dell’Arabia di Formula 1

Il viaggio attraverso l’arte e la storia islamica comincia all’Aeroporto Internazionale King Abdulaziz di Jeddah. E' qui, presso il Western Hajj Terminal, che dallo scorso 25 gennaio (e fino al prossimo 25 maggio) è in corso la seconda edizione della Biennale delle Arti Islamiche. Il tema, And All That Is In Between, è ispirato a un versetto del Corano: "E Allah ha creato i cieli e la terra e tutto ciò che sta in mezzo". Attraverso cinque sale espositive e spazi all’aperto, la Biennale presenta oltre 500 manufatti e opere d’arte contemporanea disseminate lungo uno spazio di 100.000 metri quadrati. Tra queste, antiche traduzioni del Corano, testi di astronomia e una mappa unica del XVII secolo lunga quasi sei metri del fiume Nilo, restaurata per l’occasione. Piccola curiosità: in mostra anche undici opere della Biblioteca Apostolica Vaticana.