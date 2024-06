I posti più pericolosi da visitare nel mondo

6/10 ©Getty

NEW SMYRA BEACH, FLORIDA (USA)

Secondo uno studio pubblicato dal Florida Program for Shark Research, nel 2023 in Florida sono stati segnalati 16 morsi di squalo non provocati. Si tratta del massimo di qualsiasi stato e del doppio di quello del successivo più vicino (Hawaii, con 8). La metà di questi 16 morsi erano nella contea di Volusia e cinque a New Smyrna Beach, appena a sud di Daytona Beach.