Witkoff: a breve accordo preliminare per tregua a Gaza. LIVE

Fonti vicine alle discussioni in merito a un possibile accordo tra Teheran e Washington sul nucleare iraniano hanno fatto eco all'ottimismo espresso da Donald Trump, e hanno dichiarato alla Cnn che le parti si stanno avvicinando a un'intesa di ampia portata che potrebbe essere raggiunta già al prossimo incontro tra Stati Uniti e Iran, molto probabilmente in Medio Oriente. Tuttavia, evidenzia l'emittente, restano elevate le preoccupazioni che Israele possa far deragliare il processo. L'attuale discussione include un possibile investimento degli Stati Uniti nel programma nucleare iraniano e la creazione di un consorzio - che dovrebbe includere nazioni del Medio Oriente e l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica - che produrrebbe uranio arricchito per i reattori iraniani, ha spiegato una delle fonti alla Cnn. Ma non è stato ancora raggiunto alcun accordo riguardo al programma nucleare civile iraniano, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. Il programma missilistico balistico iraniano non rientra nell'attuale discussione, nonostante alcuni funzionari dell'amministrazione avessero inizialmente insistito affinché fosse incluso. Considerando lo stato di avanzamento dei colloqui a questo punto, le fonti non si aspettano un ampliamento degli argomenti in discussione. Dopo i colloqui di Roma, le due parti hanno presentato le ultime proposte ai rispettivi leader per un confronto e stanno pianificando di incontrarsi nuovamente a breve. L'obiettivo è raggiungere un accordo globale al prossimo incontro tra le due parti, che definisca obiettivi specifici per l'attuazione ma che porti anche a discussioni di follow-up sui dettagli tecnici, hanno affermato funzionari della Casa Bianca e fonti a conoscenza delle discussioni in corso.