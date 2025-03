Giornata Mondiale della Poesia, 5 libri da riscoprire

Prima del 1996, quando è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura, in pochi conoscevano l’opera di Wislawa Szymborska, autrice polacca di grande rilievo, apprezzata soprattutto da un vasto pubblico di non specialisti. Szymborska, infatti, ha saputo coniugare i temi più importanti e dibattuti dell’ambito letterario, come la morte, l’amore e la vita, in una maniera così semplice ma allo stesso tempo fortemente dirompente, da scuotere gli animi di chiunque entrasse in contatto con i suoi versi. Quello che ti inseriamo tra i consigli poetici è uno dei volumi più significativi della sua intera produzione, davvero imperdibile.