Contratto Sanità, manca accordo e salta la firma per il rinnovo

Introduzione

Tutto bloccato per il rinnovo del Contratto nazionale del comparto Sanità, relativo al triennio 2022-2024, che coinvolge oltre 581mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Dopo sette mesi di trattative, l'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha convocato le organizzazioni sindacali nei giorni scorsi, con l'obiettivo di concludere le negoziazioni e siglare una pre-intesa. Ma ieri è saltata la firma.