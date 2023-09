2/10 ©Ansa

Le casistiche sono molto diverse e ogni famiglia fa la spesa in modo diverso, anche scegliendo tra hard discount, prodotti con il marchio commerciale e prodotti “di marca”. Per questo Altroconsumo ha stilato diverse classifiche suddividendo per tipologie di negozi (e di prodotti)

Dove e come conviene fare la spesa per risparmiare. Dai discount ai cibi in scadenza