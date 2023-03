3/11 ©IPA/Fotogramma

A minacciare la tenuta della domanda nel 2023 è l’inflazione, che ha già causato una contrazione del 6% nel primo mese dell’anno. Ciononostante, per l’anno in corso si prevede un ulteriore incremento delle vendite del 2,8%. L’erosione del potere d’acquisto spinge i prodotti a marchio del distributore, che nel 2022 hanno segnato vendite in aumento del 9,4% su base annua. I discount, inoltre, hanno superato il 22% delle quote di mercato, contro il 17,4% nel 2017

Supermercati, quali sono i preferiti dagli italiani