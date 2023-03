Banche, come funziona il piano di salvataggio di First Republic Bank

In America è scattato il piano di salvataggio della First Republic Bank di San Francisco. Un istituto che fino a poco tempo fa era il più invidiato dell’intero sistema bancario Usa. In difficoltà per le perdite accumulate in seguito al repentino aumento dei tassi di interesse, la First Republic in pochi giorni ha dovuto fronteggiare una corsa agli sportelli e un calo del 70 per cento del suo valore di Borsa. Ma siccome la banca di San Francisco è sostanzialmente sana, i maggiori istituti di credito degli Stati Uniti sono scesi in campo erogando prestiti per 30 miliardi di dollari, senza chiedere garanzie particolari.