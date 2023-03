Borse, Milano apre in rialzo. In Asia seduta positiva

I mercati provano a tirare il fiato dopo il salvataggio di First Republic Bank prima e Credit Suisse poi. Si attenuano i timori di un ulteriore “contagio” degli istituti finanziari, negli Stati Uniti e anche in Europa. In Asia l’ultima seduta della settimana è positiva. Bene anche l'Europa. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,9%. L'euro apre in rialzo sopra 1,06 dollari, dopo la decisione della Banca centrale europea di alzare il tasso di riferimento di 50 punti base ascolta articolo Condividi

I mercati provano a tirare il fiato, e si allenta la pressione sulle banche, dopo il salvataggio di First Republic Bank prima e Credit Suisse poi. Si attenuano i timori di un ulteriore “contagio” degli istituti finanziari, negli Stati Uniti e anche in Europa. In Asia l’ultima seduta della settimana è positiva. Bene in avvio Piazza Affari e i principali mercati europei. L'euro apre in rialzo sopra 1,06 dollari, dopo la decisione della Bce di alzare il tasso di riferimento di 50 punti base. Future deboli a Wall Street: sul Dow Jones segnano -0,04, +0,05% sullo S&P 500, sul Nasdaq +0,17%.

Piazza Affari e le Borse europee A Milano l'indice Ftse Mib guadagna in apertura lo 0,9% a 26.150 punti. Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi apre in rialzo a 189,4 punti, contro i 189 punti segnati in chiusura alla vigilia. Il rendimento annuo italiano è invariato al 4,174%, mentre quello tedesco cede 1,2 punti al 2,267%. Avvio di seduta positivo anche per le altre principali Borse europee: Parigi guadagna lo 0,9% a 7.089 punti, Londra lo 0,75% a 7.465 punti, Francoforte lo 0,71% a 15.073 punti, Madrid lo 0,44% a 8.929 punti. L’euro ha aperto in lieve aumento sul dollaro sui mercati valutari: la moneta unica è scambiata a 1,0651 dollari, con una crescita dello 0,39%. Rispetto allo yen l'euro passa di mano a quota 141,6600 con un calo dello 0,18%.

Le Borse asiatiche vedi anche Credit Suisse, banche centrali fanno quadrato. Anche Ubs in campo Torna l'ottimismo nelle principali Borse di Asia e Pacifico. La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta del venerdì col segno più. L'indice di riferimento Nikkei ha segnato un rialzo dell'1,2%, a quota 27.333,79, aggiungendo 323 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si svaluta nuovamente sul dollaro a un livello di poco inferiore a 133 e sull'euro a 141,50, dopo il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce. Anche le Borse cinesi hanno chiuso la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai ha guadagnato lo 0,73%, a 3.250,55 punti, mentre quello di Shenzhen ha segnato un progresso dello 0,52%, a quota 2.060,18. Inoltre, Taiwan ha guadagnato l'1,52%, Seul lo 0,75% e Sidney lo 0,42%.

La decisione della Bce vedi anche Riunione Bce, tassi aumentati di mezzo punto al 3,50% La Banca centrale europea ha quindi deciso di alzare i tassi di mezzo punto, al 3,5%, proseguendo la sua lotta per domare l'inflazione nonostante i segnali di stress nel sistema finanziario derivanti dai precedenti rialzi dei tassi. Tuttavia, la Bce ha tolto dal comunicato che accompagna le decisioni di politica monetaria qualsiasi riferimento a ulteriori aumenti dei tassi, un cambiamento significativo rispetto al suo messaggio precedente. La presidente Christine Lagarde ha assicurato che per ora non c'è alcuna crisi di liquidità e che le banche Ue sono solide. Ma ha aggiunto che "non è possibile per adesso determinare su quale sentiero andremo avanti".