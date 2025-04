Cedolare secca affitti: +3,8% e incasso record da 3,7 miliardi di euro

Le ultime statistiche fiscali confermano la crescita di appeal della flat tax sugli affitti. Infatti, rispetto alle preferenze dei contribuenti italiani, relative alle dichiarazioni presentate nel 24, la cedolare secca si conferma al vertice. In totale, l’imposta dichiarata ha toccato quota 3,7 miliardi di euro, stabilendo un record assoluto di crescita, con 9 punti in più rispetto all’anno precedente. In aumento soprattutto la versione light, al 10%, della sostitutiva, dedicata ai canoni concordati. Bisogna ricordare che la cedolare risulta un notevole risparmio fiscale e un’importante semplificazione, andando a sostituire l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. I 3,1 milioni di contribuenti che hanno scelto questo tipo di imposta, hanno pagato un’aliquota del 17,5%, decisamente inferiore anche della prima aliquota Irpef al 23%. La sostitutiva risulta quindi un chiaro vantaggio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria, indipendentemente dalla fascia di reddito di riferimento.