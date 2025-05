Sugar Tax, verso la proroga a gennaio 2026. Cosa sappiamo

La Fondazione Umberto Veronesi, sul proprio sito, cita uno studio pubblicato a fine gennaio su PLOS Medicine e condotto dai ricercatori della University of Cambridge School of Clinical Medicine, secondo il quale la tassazione sulle bevande analcoliche introdotta nel Regno Unito nel 2018 sarebbe associata a una riduzione dell'obesità dell'8% nelle bambine di età compresa tra 10 e 11 anni. Tradotto in termini assoluti si parla di 5.200 casi di obesità in meno ogni anno nel Regno Unito, tra le ragazzine. La ricerca ha anche messo in luce come la riduzione fosse prevalente soprattutto in quei territori definiti “più disagiati”. Non sono stati evidenziati invece gli stessi progressi nella popolazione maschile, e neanche fra i bambini più piccoli