Viaggi di Pasqua, attenzione a ritardi e cancellazioni. Ecco cosa fare

Introduzione

In aereo, in treno o in auto, sono più di 11 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il periodo pasquale fuori casa. Sperando nel bel tempo, le vacanze di Pasqua, che quest’anno precedono di pochissimo i ponti del 25 aprile e del primo maggio, sono un’occasione buona per dare avvio alla stagione turistica.

Di questo approfittano in particolar modo le compagnie aeree, molte delle quali ampliano le rotte per affrontare la domanda crescente. Ma cosa succede se il volo prenotato subisce ritardi o cancellazioni? Essere consapevoli dei propri diritti come passeggeri è fondamentale per affrontare eventuali contrattempi e tutelarsi il più possibile. Ecco come