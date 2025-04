Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade

Venerdì 18 aprile, in particolare a partire dalle ore 12, sarà una giornata delicata per viaggiare in strada e autostrada. Attenzione anche sabato 19, soprattutto la mattina, e al controesodo di rientro durante tutta la giornata di lunedì 21. Le strade maggiormente a rischio traffico saranno quelle in uscita (o rientro) dai grandi centri urbani

Nel 2025 Pasqua e Pasquetta sono in calendario il 20 e il 21 aprile, e come ogni anno si prevede che milioni di persone si mettano in viaggio per raggiungere località di vacanze, seconde case o famigliari lontani. È inoltre da tenere in considerazione l’arrivo di turisti dall’estero. Questo grande spostamento può causare traffico intenso non solo in quei giorni ma anche in quelli precedenti, e in diverse località del Paese. In particolare a essere sotto pressione potrebbero essere le principali arterie stradali e autostradali, dove si prevede che si concentrerà una parte significativa del traffico. ( LE PREVISIONI METEO )

Le previsioni del traffico a Pasqua

Il traffico potrebbe intensificarsi a partire da venerdì 18 aprile, in particolare a partire dalle ore 12 in poi: in quella fascia oraria infatti dovrebbero mettersi in viaggio una parte considerevole dei lavoratori diretti verso località di vacanze, seconde case o famigliari lontani. I flussi potrebbero essere particolarmente intensi in uscita dalle grandi città. Sabato 19 la situazione dovrebbe rimanere complessa nella prima parte della giornata, mentre potrebbe migliorare nella seconda parte poiché una parte considerevole di chi viaggia sarà già arrivata a destinazione. Infine, attenzione al traffico dei rientri lunedì 21: la giornata potrebbe essere da bollino rosso in particolare nel tardo pomeriggio e sera.

Le strade più trafficate e i consigli di viaggio

Le strade più trafficate, come detto, dovrebbero essere quelle in uscita dai grandi centri urbani. Per quanto riguarda le autostrade attenzione in particolare ai flussi sull’A1 Milano-Napoli, sull’A14 Bologna-Taranto, e sull’A22 del Brennero. Se ci si vuole mettere in viaggio in questi giorni, si consiglia in primo luogo di verificare le condizioni del proprio veicolo. Inoltre è bene controllare prima della partenza la situazione del traffico sulla tratta che si prevede di percorrere, e viaggiare - qualora possibile - in fasce orarie meno a rischio. Infine è sempre necessario attenersi alle regole del Codice della Strada per un viaggio in sicurezza.