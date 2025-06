Cos'è il tagliando auto e ogni quanto bisogna farlo

Ogni quanto

Non ci sono scadenze fisse valide per tutti, come ad esempio per le reviosioni. La frequenza del tagliando dipende da diversi fattori, tra cui il modello dell’auto, il tipo di utilizzo e le condizioni di guida. In generale, si consiglia di effettuare un tagliando ogni 15.000-20.000 km o almeno una volta all’anno, anche se l’auto viene usata poco. Tuttavia, è importante consultare il libretto di manutenzione del veicolo, dove il costruttore indica le scadenze specifiche.

Cosa viene controllato

Anche qui non tutti i tagliandi sono uguali, perché più va avanti nel tempo e più il mezzo necessiterà di controlli specifici per la sua "età". In linea di massima però tutte le officine auto, durante il tagliando, si occupano di cambiare olio motore e filtro olio, controllare e sostituire i filtri aria e carburante, verificare e eventualmente sostituire le candele. Inoltre vengono controllati i freni e le pastiglie, l'usura degli pneumatici e la loro pressione, il corretto funzionamento delle luci e delle parti elettriche. Vengono inoltre verificati i livelli dei vari liquidi (refrigerante, freni, tergicristalli) e ispezionati altri componenti meccanici ed elettronici.