DS N°8, il test drive della SUV coupé del brand premium di Stellantis

Autonomia fino a 750 km per la nuova ammiraglia elettrica francese. Gli interni sono raffinati, la plancia è dotata di due schermi. Due i tagli di batteria disponibili, da 73,7 e 97,2 kWh, con tre motorizzazioni, da 230 CV, 245 CV e 350 CV. Verrà assemblata in Italia, nella fabbrica di Melfi. Prezzo parte da 58.900 euro

Tutta l’eleganza e l’arte di viaggiare alla francese, racchiuse in un SUV coupé dal design raffinato e d’avanguardia. DS N°8 è la nuova ammiraglia del marchio transalpino: si pone al vertice della gamma del brand con il suo cuore completamente elettrico e uno spirito tech.

Lunga 4,82 m e con un passo di 2,90 metri, la nuova N°8 ha linee votate all’efficienza aerodinamica grazie ad un Cx di 0,24. Al frontale spicca la calandra DS Luminascreen con fari pixel LED Vision 3.0 che si integrano insieme alle DS Light Blade verticali. Sulle fiancate ci sono le maniglie a scomparsa, con cerchi da 21’’ dal design aerodinamico.

Gli interni

Gli interni sono raffinati, con rivestimenti e materiali di altissima qualità come alluminio spazzolato, pelle Nappa e Alcantara. Ritroviamo inserti in rilievo sul volante e sulle bocchette dell’aria, così come sulle cuciture del cruscotto e sui braccioli. Nuovo è anche il volante con design a forma di X. La plancia è dotata di due schermi, un quattro strumenti da 12,25’’ con DS Extended Head-up Display e al centro da touchscreen da 16’’. Da qui si può utilizzare il sistema EV Routing collegato al DS Iris System 2.0 per semplificare i viaggi pianificando al meglio le soste, anche in base al livello di ricarica. A bordo dunque si viene coccolati grazie anche alle sedute avvolgenti e al confort complessivo che mette conducente e passeggeri subito a proprio agio, con un’insonorizzazione ottimale all’interno dell’abitacolo per viaggi più che rilassanti.