Meteo settimana di Pasqua, pioggia e grandine in arrivo. Le previsioni

La fase più intensa del maltempo è attesa tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando il passaggio di ulteriori fronti instabili favorirà la formazione di un ciclone sui mari italiani. In questa fase la pioggia colpirà inizialmente il Centro-Nord, per poi spostarsi anche verso Sud e Sicilia. La collisione tra masse d’aria calda e fredda potrebbe innescare eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate, con picchi di precipitazione che potrebbero superare i 300 mm in poche ore, un valore pari a due mesi di pioggia concentrati in una sola giornata