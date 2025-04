Graziano Mesina, ultimo bandito sardo: una vita tra fughe e sequestri

Nato il 4 aprile 1942 a Orgosolo, in Barbagia, Mesina era il penultimo di undici figli di un pastore. Come racconta nella sua autobiografia "Io, Mesina" (1993), in quarta elementare, dopo aver lanciato delle pietre contro il maestro, dovette lasciare la scuola e andare a lavorare come servo pastore. A soli 14 anni venne arrestato per porto abusivo di un fucile calibro 16 rubato. Nel maggio 1960 un nuovo arresto per aver sparato in luogo pubblico segnò la sua prima evasione: forzò la porta della camera di sicurezza e fuggì