Morto Graziano Mesina, era stato scarcerato per motivi di salute

Una lunga latitanza

Era gravemente malato e detenuto nel carcere di Opera, solo ieri le sue legali avevano ottenuto dal Tribunale di sorveglianza che fosse scarcerato. Sarebbe voluto tornare nella sua Orgosolo, ma le condizioni erano così gravi che dal carcere è passato al reparto detenuti del san paolo di Milano. Lì finisce la sua lunga storia fatta di reati, arresti ed evasioni. Mesina, che durante la latitanza riusciva a raggiungere lo stadio Amsicora per vedere le gesta del Cagliari di Gigi Riva, è morto il giorno dell'anniversario di quello storico scudetto del '70.

La scarcerazione

Graziano Mesina è stato scarcerato dopo le numerose istanze di differimento della pena presentate nelle settimane scorse dalle legali Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier al Tribunale della Sorveglianza di Milano. In seguito all'ultima visita nel reparto di medicina penitenziaria nel carcere di Opera, le avvocate avevano fatto sapere che ormai la sua malattia oncologica era in fase terminale e che l'ex bandito sardo non era più in grado di camminare, alimentarsi, parlare e aveva difficoltà a riconoscere le persone. "Il Tribunale della Sorveglianza ha però continuato a respingere le nostre istanze sulla base della dichiarazione di 'persistente e attuale pericolosità da parte della Procura di Cagliari - avevano dichiarato Goddi e Vernier - nonostante le cartelle cliniche che attestano il pericolo di morte". Ieri era arrivato il sì dalla Sorveglianza, oggi il decesso.