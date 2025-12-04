Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

Introduzione

È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è allerta arancione in Basilicata, Calabria e Puglia; gialla in Campania, Molise e Toscana. Molte le scuole chiuse sparse sul territorio. Le previsioni meteo danno la pioggia come protagonista fino a domani, ma per il ponte dell'Immacolata dovrebbe arrivare il bel tempo (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).