Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

Maltempo, allerte al Centro e al Sud: scuole chiuse in diversi Comuni e disagi. Ecco dove

Cronaca
Introduzione

È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è allerta arancione in Basilicata, Calabria e Puglia; gialla in Campania, Molise e Toscana. Molte le scuole chiuse sparse sul territorio. Le previsioni meteo danno la pioggia come protagonista fino a domani, ma per il ponte dell'Immacolata dovrebbe arrivare il bel tempo (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).

Quello che devi sapere

Il meteo di oggi 4 dicembre

Se al Nord sono previste piogge, generalmente modeste, la situazione peggiore sarà quindi quella del Sud, con piogge anche abbondanti che dalla Calabria ionica andranno a interessare la Basilicata e poi gran parte della Puglia. Il rischio di nubifragi o allagamenti, secondo le previsioni de iLMeteo.it, è piuttosto alto. Altrove il tempo sarà più asciutto salvo piogge sulla Sicilia occidentale.

 

Per approfondire: Le immagini della prima neve scesa su Bergamo. VIDEO

Maltempo in Grecia, cerimonia consegna Fiamma Milano-Cortina ridotta

Il maltempo non tocca solo l'Italia: la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica alla delegazione del Comitato Milano Cortina 2026, allo storico stadio Kallimarmaro di Atene, sarà abbreviata a causa del meteo. Come riferisce il Comitato olimpico ellenico, sentito il servizio meteo nazionale, a causa dei temporali previsti il programma artistico non avrà luogo e si svolgerà solo la parte cerimoniale della consegna con il coinvolgimento di un numero ridotto di partecipanti. 

Le allerte arancioni di oggi 4 dicembre

Come detto, per oggi è stata diramata allerta arancione su Basilicata, Calabria e Puglia. Nello specifico, i bollettini della Protezione Civile parlano di:

  • Allerta arancione per rischio idraulico sulla Calabria (Versante Jonico settentrionale);
  • Allerta arancione per rischio temporali su Basilicata (Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B), Calabria (Versante Jonico Settentrionale) e Puglia (Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica).
  • Allerta arancione per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B); Calabria (Versante Jonico Settentrionale) e Puglia (Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica).

Le allerte gialle di oggi 4 dicembre

Qui invece le allerte di livello giallo:

  • Allerta gialla per rischio idraulico su Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Calabria (Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale), Campania (Basso Cilento, Tanagro) e Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle).
  • Allerta gialla per rischio temporali su Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea) e Toscana (Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud).
  • Allerta gialla per rischio idrogeologico su Calabria (Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale), Campania (Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea) e Toscana (Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud).

