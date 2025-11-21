Offerte Black Friday
Prima neve a Bergamo, problemi alla circolazione dei treni. VIDEO

Cronaca

Parecchi i disagi sulla linea ferroviaria dopo le nevicate segnalate su un po' ovunque su tutta la provincia in mattinata. Numerosi i ritarda a causa dei treni guasti sulle tratte dei pendolari

Da questa mattina nevica sull'intero territorio bergamasco, con intensità maggiore in montagna, ma anche con qualche fiocco nel capoluogo e in pianura. Mentre non si registrano particolari problemi sulle strade, la nevicata sta creando parecchi disagi sulla rete ferroviaria: risultano infatti cancellati numerosi treni da Bergamo verso Milano, tra cui quelli delle 7.02 e delle 10.02 per Milano, ma anche l'8.23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7.05 per Bergamo. Numerosi i ritardi a causa della neve e a causa dei treni guasti sulla tratta dei pendolari: tra questi, il treno delle 6.02 da Bergamo a Milano Centrale che si è fermato all'altezza di Dalmine-Verdello per un guasto. I ritardi sono dai 40 minuti in avanti: sono stati previsti bus sostitutivi.

