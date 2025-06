Tesla testa guida autonoma a Roma, una Model 3 per le vie del centro

Dal centro della capitale fino al Colosseo Tesla ha testato, mostrandolo in un video, il sistema Full Self-Driving, tecnologia di guida autonoma in fase di sperimentazione in diversi Paesi europei.

Model 3

Il modello utilizzato è una Model 3, che nel video qui sotto diffuso sui canali social Tesla, parte dal centro di Roma fino a giugnere proprio enlla zona dei fori fino al Colosseo. Come si può vedere il conducente è seduto al posto di guida, ma non interviene: è pronto a prendere i controlli del mezzo solo in caso di necessità. Il video è accelerato, ma mostra una buona riuscita del test: l'elettrica americana riesce a destreggiarsi agevolmente nel traffico e reagisce bene anche ad alcuni imprevisti sul percorso come le auto parcheggiate in seconda fila o i monopattini.