Guida autonoma, cos'è e come funziona: ecco i livelli legali in Italia

Come il livello 4, ma senza alcuna restrizione in termini operativi. È questo il livello massimo previsto e il veicolo può gestire la guida autonomamente in qualsiasi situazione e condizione, senza intervento umano. Il guidatore diventa passeggero, non è necessario saper guidare. Non è indispensabile la presenza in vettura del volante o dei pedali, l’auto è autonoma e fa tutto in modo indipendente