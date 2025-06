Tesla, al via i test dei Robotaxi in Texas: cosa sono i Cybercab

In attesa dell’avvio ufficiale, in questi giorni una Model Y sta circolando sulle strade di Austin senza nessuno al posto di guida. A bordo solo un ingegnere dell'azienda seduto sul sedile del passeggero, mentre il veicolo opera in modalità completamente autonoma, senza controlli remoti

Il servizio di robotaxi di Tesla potrebbe arrivare già il prossimo 12 giugno ad Austin, in Texas. A riportarlo è Bloomberg che ha specificato, però, che la data è ancora suscettibile di modifiche. Elon Musk, sui suoi canali, invece, ha dichiarato che il debutto dovrebbe avvenire entro la fine del mese.

Il test ad Austin

In attesa dell’avvio ufficiale, Tesla sta conducendo in questi giorni un test pubblico senza precedenti: una Model Y sta circolando sulle strade della città senza nessuno al posto di guida. A bordo solo un ingegnere Tesla seduto sul sedile del passeggero, mentre il veicolo opera in modalità completamente autonoma, senza controlli remoti. Il lancio del robotaxi rappresenta una tappa cruciale nel piano di Musk di trasformare Tesla in una compagnia centrata sull’IA e la guida autonoma.

Niente volante nè pedali

Finora i test si sono svolti con guidatori di sicurezza e hanno coinvolto dipendenti Tesla. Il servizio partirà utilizzando veicoli consumer come la Model Y, in attesa dell’introduzione del Cybercab, veicolo progettato appositamente per il trasporto autonomo, senza volante né pedali. Secondo quanto dichiarato da Musk, la prima fase del servizio vedrà l’impiego di una flotta di circa dieci robotaxi, con l’obiettivo di raggiungere i mille veicoli nei mesi successivi.