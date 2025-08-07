Esplora tutte le offerte Sky
Auto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Anche a luglio 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane invariato, con Stellantis e Dacia a fare da padroni. Panda, Sandero e Duster sono le vetture con il maggior numero di immatricolazioni. Sempre bene Toyota, entra nella top 10 anche Mg ZS

