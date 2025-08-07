Auto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Anche a luglio 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane invariato, con Stellantis e Dacia a fare da padroni. Panda, Sandero e Duster sono le vetture con il maggior numero di immatricolazioni. Sempre bene Toyota, entra nella top 10 anche Mg ZS
- La leader delle vendite in Italia è sempre lei Fiat panda. Anche a luglio 2025 l'icona di Stellantis è in testa al mercato con 7.860 immatricolazioni
- Al secondo posto per numero di immatricolazioni in Italia a luglio 2025 Dacia Sandero con 4.371 unità piazzate sul mercato
- Ancora Dacia al terzo posto con Duster, tra i modelli sempre in vetta alle classifiche sul mercato italiano. A luglio 2025 sono state immatricolate 3.651 unità
- Stellantis piazza la sua Jeep Avenger al quarto posto delle classifiche di vendita nel luglio 2025. In Italia ne sono state vendute 3.519
- Al quinto posto Toyota Yaris Cross, con 3.334 vetture piazzate aul mercato italiano nel luglio 2025
- C'è anche Renault in classifica con la sua intramontabile Clio. A luglio sul mercato italiano ne sono state immatricolate 2.516 unità
- Subito dietro con 2.487 auto vendute sul mercato italiano a luglio 2025 un'altra Toyota, la Yaris
- Entra in classifica all'ottavo posto la MG ZS: il suv compatto piazza sul mercato italiano a luglio 2025 2.203 vetture
- Al nono posto con 2.166 auto vendute a luglio 2025 la Peugeot 208
- A chiudere la top 10 delle vetture più vendute in Italia a luglio 2025 la Ford Puma con 2.116 auto immatricolate