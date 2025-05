Toyota Yaris Cross 2025: prezzo, allestimenti e motorizzazioni

Piccole novità per il model year 2025 di uno dei best seller del marchio giapponese. La novità principale è negli allestimenti, con la vettura che rimane pressoché invariata rispetto alla versione precedente

Via alla produzione della nuova Toyota Yaris Cross che per il 2025 si è aggiornata con piccole novità che vanno a rafforzare la gamma di uno dei best seller del marchio giapponese tanto che nel 2024 sono state vendute oltre 200.000 unità in Europa.

Gli allestimenti

Tre allestimenti disponibili, Active, Trend e Lounge con prezzo a partire da 28.050 euro, con un listino in linea con quello dello scorso anno. Si aggiungono poi alle opzioni per il top di gamma anche tre pacchetti specifici, orientati su comodità, tecnologia e finiture di qualità: il Confort Pack, il Tech Pack e il Premium Pack che aggiungono rispettivamente 1.200, 1.000 e ancora 1.200 euro. La gamma di Toyota Yaris Cross si completa poi con la versione sportiva GR Sport.

Sono proprio gli allestimenti la novità principale di questo MY2025, con la vettura che rimane pressoché invariata rispetto alla versione precedente. Alle declinazioni tradizionali viene aggiunta la tinta di carrozzeria Forest Green, disponibile anche con il tetto a contrasto nero. Qualche differenza in più invece per l’allestimento GR Sport, con l’opzione bicolore Store Grey per la livrea, i nuovi cerchi da 18’’ e il logo specifico presente all’interno dell’abitacolo sui poggiatesta dei sedili anteriori.