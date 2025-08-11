Come funziona la rottamazione dell'auto, quando e come conviene farla

È uno strumento di risparmio economico e per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Con esso si decide di eliminare definitivamente un veicolo, demolendolo e avendo accesso a incentivi economici statali, soprattutto quando si acquista un’auto nuova a basse o zero emissioni
Se dobbiamo sostituire la nostra auto o liberarci di un veicolo vecchio e inquinante, la rottamazione può essere una soluzione vantaggiosa. La rottamazione dell’auto è un procedimento che permette di disfarsi di un veicolo obsoleto o non più funzionante, con l’obiettivo di favorire il riciclo e ridurre l’inquinamento. In Italia, questa procedura è regolamentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e può essere effettuata presso i centri di raccolta autorizzati (demolitori) o presso le officine autorizzate.
I documenti da presentare
Per avviare la rottamazione, bisogna presentare alcuni documenti fondamentali:
- La carta di circolazione del veicolo;
- Il certificato di proprietà (se presente);
- Un documento di identità valido;
- La richiesta di ritiro presso un centro autorizzato.
Quando conviene farla
La rottamazione è particolarmente conveniente se il veicolo è molto vecchio o in cattive condizioni, con frequenti guasti o costi di riparazione elevati. Inoltre, quando ci sono normative ambientali vantaggiose: molte città italiane incentivano la sostituzione di veicoli inquinanti con modelli più ecologici, offrendo bonus. Conviene anche quando vogliamo semplicemente rinnovare la nostra auto comprandone una più efficiente, per ridurre i costi complessivi.
La procedura di rottamazione può avviarsi se il veicolo è intestato da almeno 12 mesi al venditore o a un familiare convivente e, soprattutto, se appartiene a classi ambientali basse (Euro 0‑4 o Euro 5).
Cosa si ottiene
In Italia, la rottamazione può portare a diversi benefici:
- Sgravio dal pagamento della tassa di proprietà (bollo auto), almeno per un certo periodo;
- Incentivi statali o regionali per l’acquisto di veicoli ecologici, che spesso sono proprio legati alla demolizione del vecchio veicolo;
- Riduzione dei costi di manutenzione, assicurazione e carburante;
- Vantaggio ambientale con la riduzione dell’inquinamento.
Incentivi statali 2025
In Italia gli incentivi statali 2025 sono riservati a privati con ISEE fino a 40.000 € e alle microimprese (fino a 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 M€), in particolare per chi sceglie veicoli commerciali elettrici.
Sono associati alla rottamazione di un mezzo e al contestuale acquisto di uno nuovo tramite concessionario. Il bonus va prenotato tramite la piattaforma del ministero dei Trasporti entro il 30 giugno 2026.
Possono essere rottamati soltanto veicoli a motore termico con omologazione fino a Euro 3 (in alcune regioni anche Euro 4 e Euro 5).
A seconda del tipo di auto che acquistiamo, il bonus varia:
Per un’auto elettrica (M1) si ottiene fino a 11.000 € con ISEE <30.000 €, o 9.000 € con ISEE fino a 40.000 €, + extra rottamazione;
Per una full hybrid Euro 6 si ottiene in incentivi fino a circa 2.500 €, maggiorabile a 5.000 € con ISEE basso;
Per termiche Euro 6 senza bonus gli incentivi si aggirano tra 1.500 e 3.000 €, solo con rottamazione precedentemente effettuata.
Auto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica
Anche a luglio 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane invariato, con Stellantis e Dacia a fare da padroni. Panda, Sandero e Duster sono le vetture con il maggior numero di immatricolazioni. Sempre bene Toyota, entra nella top 10 anche Mg ZS