Come funziona la rottamazione dell'auto, quando e come conviene farla

È uno strumento di risparmio economico e per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Con esso si decide di eliminare definitivamente un veicolo, demolendolo e avendo accesso a incentivi economici statali, soprattutto quando si acquista un’auto nuova a basse o zero emissioni

Se dobbiamo sostituire la nostra auto o liberarci di un veicolo vecchio e inquinante, la rottamazione può essere una soluzione vantaggiosa. La rottamazione dell’auto è un procedimento che permette di disfarsi di un veicolo obsoleto o non più funzionante, con l’obiettivo di favorire il riciclo e ridurre l’inquinamento. In Italia, questa procedura è regolamentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e può essere effettuata presso i centri di raccolta autorizzati (demolitori) o presso le officine autorizzate.

I documenti da presentare

Per avviare la rottamazione, bisogna presentare alcuni documenti fondamentali:

La carta di circolazione del veicolo;

Il certificato di proprietà (se presente);

Un documento di identità valido;

La richiesta di ritiro presso un centro autorizzato.

Quando conviene farla

La rottamazione è particolarmente conveniente se il veicolo è molto vecchio o in cattive condizioni, con frequenti guasti o costi di riparazione elevati. Inoltre, quando ci sono normative ambientali vantaggiose: molte città italiane incentivano la sostituzione di veicoli inquinanti con modelli più ecologici, offrendo bonus. Conviene anche quando vogliamo semplicemente rinnovare la nostra auto comprandone una più efficiente, per ridurre i costi complessivi.

La procedura di rottamazione può avviarsi se il veicolo è intestato da almeno 12 mesi al venditore o a un familiare convivente e, soprattutto, se appartiene a classi ambientali basse (Euro 0‑4 o Euro 5).

Cosa si ottiene

In Italia, la rottamazione può portare a diversi benefici: