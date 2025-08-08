Portapacchi per auto, quali modelli scegliere

Introduzione
Quando dobbiamo caricare i bagagli nella nostra auto per un viaggio, specie d’estate, siamo preoccupati dallo spazio che abbiamo a disposizione, soprattutto se dobbiamo trasportare attrezzature sportive o oggetti ingombranti. Una delle soluzioni sono i portapacchi per auto. Ci sono diverse soluzioni in base alle esigenze di ognuno. Vediamo quali sono i loro vantaggi e le caratteristiche principali
Quello che devi sapere
Le barre portatutto
L’estate è tempo di viaggi e spesso ci ritroviamo a non avere spazio a sufficienza nelle nostre auto per trasportare i nostri bagagli nei luoghi di vacanza. Come fare? Per ampliare la capacità di trasporto della propria auto possiamo montare sulla nostra vettura dei portapacchi.
Il primo e più semplice passo da fare è montare le barre portatutto sul tetto della propria auto e sopra ad essere fissare dei supporti per trasportare i bagagli. Il loro vantaggio è poter sistemare i bagagli iun sicurezza e senza sacrificare lo spazio interno e per i passeggeri. Ce ne sono di diversi tipi e materiali in acciaio (più pesanti, robuste e dai costi contenuti), in alluminio (più leggere ed aerodinamiche, ma più costose). Facciamo attenzione che siano compatibili con la nostra auto, specie in termini di agganci, di peso massimo di carico supportato (la media è intorno ai 75 kg) e di tipologia del tetto della nostra vettura.
Gli accessori
Sulle barre portatutto possono essere installati vari accessori. Dai cosiddetti “travel box”, i bauli da tetto che si sono molto diffusi negli ultimi tempi, ai portasci o portabici. Qualunque cosa montiamo sul tetto bisogna stare attenti a posizionare il carico distribuendolo in maniera omogenea e fissandolo correttamente. Per i box da tetto esistono soluzioni rigide o morbide, con capacità fino a quasi 500 litri.
Sul portellone
Portabagagli o portapacchi possono essere installati fissandoli esternamente anche sul portellone posteriore dell'auto. Sono sicuramente pratici e facili da installare, ma possono limitare l’apertura del bagagliaio e sono meno adatti per oggetti molto ingombranti.
I portabici
I portabici possono essere un accessorio da montare sulle barre sul tetto o direttamente sul portellone posteriore o sul gancio traino. Esistono versioni con supporti singoli o multipli, adatti a diverse esigenze di trasporto.
Portapacchi magnetici
Una soluzione alternativa sono i portapacchi (o portasci) magnetici, che si fissano alla carrozzeria tramite magneti e possono essere rimossi facilmente. Sono ideali per trasporti occasionali di oggetti leggeri e non richiedono installazioni permanenti.
Cosa considerare nella scelta del portapacchi
Nella scelta dell'accessorio dobbiamo considerare una serie di elementi:
- Capacità di carico (peso massimo supportato dal portapacchi)
- Compatibilità con il veicolo (non tutti i modelli sono adatti a ogni auto)
- Facilità di installazione (se dobbiamo montarlo e smontarlo frequentemente è preferibile un modello semplice da installare senza attrezzi speciali).
- Materiali e robustezza
- Sicurezza (sistemi di fissaggio affidabili)
Il montaggio delle barre
Per il montaggio delle barre portatutto viene solitamente fornito un kit di montaggio con tutto il necessario. A secondo del tetto della nostra auto avremo diversi tipi di fissaggio dell'accessorio:
- Tra portiera e montante
- Punti fissi sotto la modanatura
- Barra longitudinale alta, al di sotto della quale agganciare le barre
- Barra longitudinale bassa, con fissaggio lateralmente alle barre
- Sistema per carrozzeria con grondine, dove l’importante è mantenere la distanza di circa 75 centimetri tra una barra e l’altra (misura valida sempre)
Rumori e sicurezza
I diversi tipi di barre portatutto posso influenzare anche la loro rumorosità in movimento, a una velocità sopra i 60-70 km/h. Può essere determinante nella scelta del giusto modello che fa più al caso nostro. Le più economiche solitamente presentano in maniera più evidente questa problematica.
Quasi tutte le barre hanno poi una serratura e una chiave per garantirne la sicurezza