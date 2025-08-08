Portapacchi per auto, quali modelli scegliere

L’estate è tempo di viaggi e spesso ci ritroviamo a non avere spazio a sufficienza nelle nostre auto per trasportare i nostri bagagli nei luoghi di vacanza. Come fare? Per ampliare la capacità di trasporto della propria auto possiamo montare sulla nostra vettura dei portapacchi.

Il primo e più semplice passo da fare è montare le barre portatutto sul tetto della propria auto e sopra ad essere fissare dei supporti per trasportare i bagagli. Il loro vantaggio è poter sistemare i bagagli iun sicurezza e senza sacrificare lo spazio interno e per i passeggeri. Ce ne sono di diversi tipi e materiali in acciaio (più pesanti, robuste e dai costi contenuti), in alluminio (più leggere ed aerodinamiche, ma più costose). Facciamo attenzione che siano compatibili con la nostra auto, specie in termini di agganci, di peso massimo di carico supportato (la media è intorno ai 75 kg) e di tipologia del tetto della nostra vettura.