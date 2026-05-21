The Man I Love, trama e cast del film con Rami Malek a Cannes

Introduzione

Tra i titoli più attesi del 79º Festival di Cannes si colloca The Man I Love, nuovo lungometraggio di Ira Sachs presentato in concorso per la Palma d’Oro. Il film, interpretato da Rami Malek, si muove nella New York di fine anni Ottanta e mette al centro un racconto segnato da tensione emotiva, desiderio e ricerca di libertà. L’opera si inserisce nel solco del cinema del regista americano, da sempre attento alle dinamiche più fragili e complesse delle relazioni umane.

In un contesto urbano attraversato da energia creativa e trasformazioni sociali, Sachs costruisce una storia che intreccia musica, paura e slanci affettivi, restituendo il ritratto di un’epoca sospesa tra vitalità e precarietà.

Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere della pellicola The Man I Love, dalla trama al cast.