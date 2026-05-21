The Man I Love, trama e cast del film con Rami Malek a Cannes

The Man I Love, trama e cast del film con Rami Malek presentato al festival di CannesCinema
Introduzione
Tra i titoli più attesi del 79º Festival di Cannes si colloca The Man I Love, nuovo lungometraggio di Ira Sachs presentato in concorso per la Palma d’Oro. Il film, interpretato da Rami Malek, si muove nella New York di fine anni Ottanta e mette al centro un racconto segnato da tensione emotiva, desiderio e ricerca di libertà. L’opera si inserisce nel solco del cinema del regista americano, da sempre attento alle dinamiche più fragili e complesse delle relazioni umane.
In un contesto urbano attraversato da energia creativa e trasformazioni sociali, Sachs costruisce una storia che intreccia musica, paura e slanci affettivi, restituendo il ritratto di un’epoca sospesa tra vitalità e precarietà.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere della pellicola The Man I Love, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Un protagonista tra arte, malattia e desiderio di vita
Al centro del film The Man I Love si trova Jimmy George, artista e performer interpretato da Rami Malek. La narrazione lo segue in un momento delicato della sua esistenza, segnato da una condizione di fragilità fisica e da un costante senso di incertezza sul futuro.
Nonostante questo scenario, il protagonista continua a muoversi all’interno della scena artistica newyorkese, tra incontri, attività creative e relazioni che oscillano tra attrazione e instabilità. Il racconto si concentra sul suo percorso umano e interiore, mettendo in evidenza il modo in cui l’arte e i legami affettivi diventano strumenti attraverso cui affrontare una realtà complessa.
Senza anticipare gli sviluppi della storia, il film segue dunque Jimmy nel suo attraversamento emotivo, dove ogni esperienza assume un peso significativo e contribuisce a definire il suo rapporto con la vita e con gli altri.
Un cast internazionale guidato da Rami Malek
A interpretare il protagonista del film The Man I Love è Rami Malek, affiancato da un cast che comprende Rebecca Hall, Tom Sturridge, Luther Ford ed Ebon Moss-Bachrach, reduce dal successo di The Bear e dalla recente apparizione in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Completa il gruppo di interpreti Wesley Han nel ruolo di Laurent e Dennis Courtis nel ruolo di Billy.
Il lavoro degli attori contribuisce a delineare un universo narrativo popolato da figure complesse, sospese tra desideri personali e fragilità emotive, in linea con la poetica di Ira Sachs.
Il regista, del resto, ha già consolidato negli ultimi anni collaborazioni con interpreti ricorrenti, come dimostrano Passages, presentato alla Berlinale 2023, e Peter Hujar’s Day, mostrato nel 2025 sempre a Berlino, entrambi con la partecipazione di Ben Whishaw e Rebecca Hall.
La New York di fine anni ’80 come spazio creativo
Le riprese di The Man I Love si sono svolte a New York City nell’autunno del 2025. Ira Sachs ha scelto luoghi legati alla scena artistica downtown per ricreare l’atmosfera della Manhattan di fine anni Ottanta.
Tra club underground, strade secondarie e appartamenti trasformati in atelier, la città diventa parte integrante della narrazione, contribuendo a definire il tono emotivo del film. L’estetica è ulteriormente rafforzata dalla fotografia di Josée Deshaies, caratterizzata da luci morbide, colori caldi e ambientazioni notturne che richiamano il cinema indipendente americano dell’epoca.
Musica e ispirazioni tra cultura americana e riferimenti italiani
Nel film The Man I Love la musica assume un ruolo centrale, diventando elemento narrativo oltre che atmosferico. Ira Sachs inserisce anche riferimenti alla cultura italiana, come l’apparizione televisiva di Rita Pavone all’Ed Sullivan Show nel 1964 con Remember Me, osservata dal protagonista in un momento significativo del racconto.
Un altro contributo musicale arriva da Patty Pravo con il brano Bambola del 1968, utilizzato nelle sequenze più romantiche e intense della relazione tra Jimmy e il giovane Vincent, interpretato da Luther Ford. Il regista ha dichiarato di essere stato accompagnato nel tempo anche da artisti come Mina, evidenziando il legame personale con queste sonorità.
Un progetto lungo quindici anni
The Man I Love nasce da un percorso di scrittura particolarmente lungo, sviluppato nell’arco di oltre quindici anni da Ira Sachs insieme a Mauricio Zacharias. Tra le influenze dichiarate figura Van Gogh di Maurice Pialat, opera che esplora il rapporto tra creatività, vita e consapevolezza della morte.
Il film è già al centro dell’attenzione internazionale e la distribuzione italiana è stata affidata a Be Water Film, in attesa di una data di uscita ufficiale nelle sale.