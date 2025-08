Truffe dei contachilometri, Italia perde oltre 467 mln di euro l'anno

La manipolazione del contachilometri non è solo una truffa ai danni di automobilisti in cerca di un buon affare, ma rappresenta anche un problema sistemico che colpisce intere economie. È una pratica diffusa in tutta Europa, con gravi conseguenze economiche per i singoli Paesi e per l’Unione Europea nel suo complesso

Secondo uno studio di carVertical, l’Italia perde quindi ogni anno oltre 467,5 milioni di euro a causa della manipolazione dei contachilometri. Gli acquirenti, infatti, pagano in media il 25% in più per auto il cui chilometraggio è stato falsificato. Per fare un esempio, un veicolo venduto a 10.000 euro potrebbe valere realmente solo 7.500 euro, con una perdita di circa 2.500 euro per l’acquirente. Più alto è il valore dell’auto, maggiore è il danno economico. Le auto di lusso, in particolare, possono nascondere sovrapprezzi di decine di migliaia di euro.

Un problema diffuso in tutta Europa Per comprendere l’entità del fenomeno, carVertical – società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico – ha condotto uno studio su scala europea. E i risultati sono allarmanti: ogni anno, i Paesi analizzati perdono complessivamente circa 5,3 miliardi di euro a causa delle frodi sui contachilometri, con l’Italia che perde ogni anno oltre 467,5 milioni. E poiché molti casi non vengono mai scoperti, il danno reale potrebbe essere ben più elevato. "Dimostrare la manomissione del chilometraggio è estremamente difficile. I Paesi spesso non condividono i dati dei veicoli e molte registrazioni non sono ancora digitalizzate, facilitando l’occultamento della frode. L’unico modo per rilevarla con certezza è consultare lo storico del chilometraggio del veicolo", spiega Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical.

Quali sono i paesi più soggetti? Come mai i truffatori utilizzano questa pratica? "Non è un segreto che gli acquirenti preferiscano veicoli con pochi chilometri. Purtroppo, questo li rende bersagli ideali per le frodi. Il chilometraggio falsificato crea l’illusione di un’auto in condizioni migliori di quelle reali. E i truffatori non si fanno scrupoli: colpiscono tanto le utilitarie quanto i modelli premium", aggiunge Buzelis. La ricerca evidenzia che, sebbene la frode sia presente ovunque, l’impatto finanziario è più pesante nei Paesi dell’Europa occidentale rispetto a quelli orientali. Le maggiori perdite si registrano nel Regno Unito (1,4 miliardi di euro), Francia (1,15 miliardi di euro), Germania (1,1 miliardi di euro) e, come già detto, Italia (467,5 milioni di euro). In confronto, le perdite risultano più contenute in Paesi come Ucraina, Serbia e Romania. Lo studio ha tenuto conto del numero di veicoli controllati da carVertical, del loro valore medio di mercato e del tasso di frodi riscontrato in ciascun Paese.