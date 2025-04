Meteo, quando finisce questa ondata di maltempo? E come sarà a Pasqua?

Su buona parte dell'Italia, soprattutto sul Nordovest, è scattata l'allerta meteo a causa della forte ondata di maltempo. In alcune zone del Piemonte, il bollino diramato dalla protezione civile è di colore rosso, mentre in Valle d'Aosta si registrano nevicate con “forte” rischio valanghe. A provocare le abbondanti precipitazioni è un ciclone collocato tra il Tirreno e il Ligure, che causa piogge e forti raffiche di vento. Per tutta la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, sulle aree nord-occidentali dello Stivale la situazione è di massima allerta a causa dell'ingrossamento di fiumi e torrenti. In alcune zone sono già caduti 150-200 mm di pioggia, e se ne attendono altri nelle prossime ore.

Vedi anche:

Maltempo, nubifragi e venti forti. Allerta rossa in Piemonte, crolla ponte nel Biellese