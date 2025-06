Meteo, pioggia e temporali al Nord: caldo al Centro-Sud. Le previsioni

• Al Nord: mattinata con nuvolosità irregolare e piogge sparse tra Liguria e Lombardia; più coperto su Veneto e Friuli. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi, con temporali anche intensi sul Triveneto. In serata tornerà il tempo stabile, salvo residue precipitazioni sul Piemonte e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

• Al Centro: al mattino cieli velati su gran parte del territorio. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare lungo le coste tirreniche, ma condizioni stabili altrove. Serata e nottata con cieli sereni su tutte le regioni.

• Al Sud e sulle isole: mattinata in gran parte soleggiata, con solo qualche addensamento al mattino sulla Sardegna. Nel pomeriggio possibili isolati piovaschi nelle zone interne dell’isola, ma altrove persiste la stabilità. In serata e in nottata condizioni stabili e cieli sereni. Temperature stazionarie o in lieve aumento su tutto il territorio.