Concorsi pubblici 2026, in arrivo bandi per migliaia di posti nella PA

Dal 1° gennaio 2026 entra nuovamente in vigore la cosiddetta norma taglia idonei nei concorsi pubblici italiani, sospesa temporaneamente per le selezioni bandite nel 2024 e 2025. La sospensione era stata introdotta per evitare effetti immediati troppo impattanti sul reclutamento, ma ora la disposizione originaria, approvata con i decreti del 2023, torna a regime. L’obiettivo dichiarato è snellire le graduatorie e rendere più efficiente la pianificazione delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Questo ritorno segna una svolta nel modo in cui gli enti gestiranno i concorsi e le liste dei candidati, dopo anni in cui graduatorie lunghe e “aperte” complicavano sia la gestione delle risorse sia le aspettative dei concorrenti.