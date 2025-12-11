Concorso per diplomati, 1.800 posti al Ministero della Cultura: bando

Prima di compilare la domanda è necessario effettuare la registrazione al portale inPA e compilare il proprio curriculum vitae in formato digitale, che assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000. All’interno del format di candidatura il concorrente deve indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio posseduto con estremi di conseguimento, il codice di concorso prescelto, eventuali titoli di preferenza o riserva, oltre alle dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, alla posizione rispetto al pubblico impiego e al possesso dei requisiti generali. Per partecipare è obbligatorio disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale intestato al candidato, al quale saranno inviate le comunicazioni ufficiali relative alla procedura. Contestualmente all’invio della domanda occorre effettuare, a pena di esclusione, il versamento del contributo di partecipazione di 10 euro, secondo le modalità di pagamento indicate sul portale inPA. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Portale inPA., vanno inviate dunque entro il 10 gennaio 2025.