Concorso alla Banca d'Italia, 160 posti per laureati e diplomati: il bando

Economia
Il maxi-concorso della Banca d’Italia mette a bando 160 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomati. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite l’applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia entro e non oltre il 27 gennaio alle ore 12

La Banca d’Italia ha pubblicato un importante bando di concorso per l’assunzione di 160 unità di personale destinate all’Amministrazione Centrale e alla Rete territoriale. Si tratta di un’opportunità unica per entrare a far parte di uno degli enti più prestigiosi del sistema finanziario italiano ed europeo, con contratto a tempo indeterminato e possibilità di assegnazione in diverse sedi sul territorio nazionale.

Il bando comprende tre distinti profili professionali

45 Esperti con orientamento nelle discipline economiche (laurea magistrale con voto minimo 105/110), 45 Assistenti con orientamento nelle discipline economiche (laurea triennale) e 70 Vice Assistenti (diploma quinquennale). Le prove selettive si svolgeranno a Roma e prevedono test preselettivi, prove scritte e colloqui orali con accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La scadenza

Bisogna presentare le domande entro il  27 gennaio 2026 alle ore 12:00. Per partecipare è necessario essere in possesso di una PEC e accedere tramite credenziali digitali al portale della Banca d’Italia. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite l’applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia. Non sono ammesse altre forme di partecipazione. 

Requisiti

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro UE o altra cittadinanza secondo l’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Conoscenza della lingua italiana, idoneità fisica alle mansioni, pieno godimento di diritti civili e politici,  non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere. Per i 45 posti di esperti si richiede la laurea in magistrale/specialistica (voto minimo 105/110) scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), finanza (LM-16 o 19/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S). 

