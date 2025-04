Meteo, allerta maltempo per nubifragi: ecco in quali regioni

Allerta arancione, dunque, in gran parte del Piemonte, in particolare su Verbano, alto Vercellese, Biellese, Torinese e Alpi Marittime mentre sul resto della regione l’allerta è gialla. La massima intensità dei fenomeni si raggiungerà nella notte tra mercoledì e giovedì con precipitazioni diffuse, localmente molto forti e a carattere di nubifragio su tutta la fascia pedemontana alpina piemontese. Il livello delle nevicate si attesterà tra i 1700 e i 2100 metri, localmente a quote più basse di 200-300 metri in corrispondenza dei rovesci più intensi e delle vallate più strette. Le precipitazioni saranno accompagnate da forte vento. A partire dal pomeriggio, in incremento i livelli del Po con raggiungimento della criticità ordinaria per la sezione di San Sebastiano mentre è previsto che il livello del Po superi la soglia dei Murazzi a Torino. Non si escludono frane superficiali nel Novarese e Vercellese e sul Piemonte nord occidentale.