Maltempo, temporali al Nord-Ovest: allerta gialla in 4 regioni

Introduzione

Nonostante giugno sia già entrato nel vivo, in queste ore parte dell’Italia sarà colpita dal maltempo con piogge e temporali. Il veloce transito di una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo centrale determinerà, infatti, sta per determinare una fase perturbata soprattutto sul Nord-Ovest del nostro Paese, in particolare sui settori Centro-Settentrionali di Piemonte e Lombardia.

Sulla base delle previsioni disponibili, tra l’altro, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, si legge nel bollettino, “impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”.