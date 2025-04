Maltempo, oggi nubifragi e venti forti. Allerta rossa in Piemonte

Il maltempo si sta abbattendo su buona parte dell’Italia. Vento forte e pioggia a Milano. In Piemonte l'Arpa ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sulle vallate nordoccidentali. Il Po è osservato speciale. Ed è sotto controllo e costantemente monitorata la situazione delle dighe Enel in Alta Ossola. Oltre 100 gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma. Per oggi è allerta meteo sulle regioni del Nordovest: la perturbazione porterà 48 ore di maltempo intenso, soprattutto al Nord, con nubifragi, venti forti, tanta neve sulle Alpi e rischio di eventi critici ( LE PREVISIONI METEO ).

In Piemonte attenzione ai livelli del Po

Il Piemonte è il primo territorio colpito, con 30 persone evacuate ieri dalle case per due frane dovute alle piogge nel Verbano-Cusio-Ossola. Sempre ieri nel Biellese un treno è rimasto bloccato per il maltempo con 250 persone a bordo: è accaduto a Sandigliano nella prima serata, per un allagamento della sede dei binari. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e il personale di Trenitalia ha dato assistenza ai numerosi passeggeri presenti. Previsto nelle prossime ore un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Po, a causa delle forti piogge che stanno interessando il Piemonte. Sorvegliati speciali, però, sono tutti i fiumi e torrenti del territorio piemontese. Per il Lago Maggiore è previsto il superamento del livello di guardia in mattinata.

A Torino chiusi i Murazzi

Pioggia battente anche a Torino, dove per precauzione è stato chiuso l'accesso ai Murazzi del Po. "Al momento non si segnalano particolari criticità in città - precisa una nota di Palazzo Civico -, ma da questa notte, in via cautelativa, è stata disposta con un'ordinanza la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale". "I livelli di tutte le altre aste fluviali sono all'interno delle rispettive soglie di guardia - prosegue la nota - e, per il momento, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare".

Pioggia e vento molto forte a Milano

Pioggia e vento forte a Milano, dove si sono registrate abbondanti precipitazioni ma soprattutto raffiche, secondo il meteo, fino a 30 nodi. Il Comune, come in altre occasioni analoghe, ha deciso di chiudere al pubblico i parchi cittadini. Numerosi i rami e le piante cadute con qualche problema di circolazione. Per le strade anche parti di recinzioni, teli e cesate di cantieri rovesciate. In Pagano alle 7.05 un autocarro è stato investito da una pianta ma il conducente non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Il Comune ricorda che a Milano è in corso un'allerta gialla meteo e invita a non sostare sotto alberi e dehors o in prossimità, appunto, di impalcature.

Maltempo anche a Roma

A Roma sono stati oltre 100 gli interventi effettuati, dalla tarda serata di ieri, dalle squadre dei Vigili del fuoco a causa del maltempo. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani e quadrante Sud-Ovest della Capitale, dove i pompieri sono intervenuti per richieste di insegne, alberi e rami pericolanti.