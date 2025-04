Critica la situazione in Piemonte a causa delle forti piogge. Tutte le località della Valsesia, della Val Mastallone e della Valsermenza da Varallo sono isolate. Il fiume Sesia ha raggiunto il livello di guardia a Borgosesia, dove il Comune a causa delle condizioni del fiume ha pubblicato un'ordinanza di sgombero della zona dell'Isola offrendosi di ospitare 50 famiglie residenti nel centro sportivo comunale

Una cascata impressionante di acqua che scende dalle montagne della Valsesia e arriva a valle: sono le immagini pubblicate sui social questa mattina da Patrick Parish. Si tratta, secondo gli esperti, di un probabile distacco di una valanga che si è unita a colate di fango e detriti provocate dalle piogge abbondanti che hanno colpito la zona nelle scorse ore. La situazione in Valsesia rimane critica: a Borgosesia sono chiusi i ponti sul fiume Sesia di Aranco e Santi Pietro e Paolo. Il rione Isola, il più esposto al pericolo, non è mai stato evacuato, ma solamente allertato di una possibile evacuazione. Nella notte - informa il sindaco Fabrizio Bonaccio - sono state evacuate e ospitate nelle palestre comunali due famiglie della frazione Guardella, vista la pericolosità del torrente Sessera. In Val Vogna si è verificata una frana, con detriti che hanno invaso una strada.