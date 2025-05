Camperista “dimentica” la moglie e se ne accorge due ore dopo

Il disguido

Come sottolinea il “Corriere della Sera”, intorno alle 20.30 il camper, guidato dal marito della coppia, stava procedendo lungo le strade che attraversano i Lidi Ferraresi, mentre la moglie dormiva nella zona posteriore del mezzo. All’improvviso, però, un apparente inconveniente tecnico ha indotto il conducente del veicolo ad accostare a bordo strada. L’uomo, una volta sceso e verificato l’assenza di particolari problematiche, è risalito sul mezzo ed è ripartito. Ma la moglie, proprio quando lui era risalito sul camper, era scesa dalla parte opposta rispetto a quella del marito, senza comprendere quando accaduto, ovvero che il mezzo si era rimesso in moto per proseguire la propria marcia.

L’intervento dei carabinieri

Una volta capito quanto successo, l’anziana ha urlato in mezzo alla strada per cercare di fermare il marito. La donna, rimasta in vestaglia e ciabatte, senza avere nemmeno il cellulare tra le mani, non ha però potuto far altro che constatare di esser rimasta da sola in mezzo alla strada. Alcuni passanti, per fortuna, si sono messi in allerta contattando i carabinieri della zona di Comacchio che, una volta arrivati a soccorrere la donna, hanno tentato di mettere in ordine gli eventi, cercando di indagare sulla posizione del camper, il cui guidatore stava procedendo ignaro di tutto. Quando erano le 22.30, l'uomo è stato rintracciato ed informato del disguido ed ha subito fatto ritorno sul luogo del “misfatto” per riprendere la moglie.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24